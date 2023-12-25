Замглавы МИД Иванов: спрос иностранцев на поездки в РФ восстанавливается

Восстановление спроса иностранных туристов на поездки в Россию наблюдается в последние месяцы, число заявок на визы в РФ растет. Об этом изданию kp.ru заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. "В последние месяцы мы отмечаем восстановление "отложенного" спроса на поездки в нашу страну, рост числа ходатайств для получения российских виз, в том числе новой их разновидности — единой электронной визы (ЕЭВ)", — рассказал дипломат. До этого в Ассоциации туроператоров России рассказали, что на продвижение России среди иностранных туристов потратят 300-400 млн рублей. Сообщается, что речь будет идти не только о странах СНГ. В середине ноября в МИД РФ заявили, что более 120 тыс. иностранных граждан из более чем 50 стран успели воспользоваться единой электронной визой (ЕЭВ) для поездки в Россию. Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков также сообщал, что в России в начале следующего года может появиться платежная карта для иностранных туристов.