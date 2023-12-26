В Госдуме анонсировали проверку женских консультаций по предотвращению абортов

Цель — проверить во всех ли госучреждениях работают психологи по этому вопросу, сколько отводится времени на консультацию и о чём говорят с женщиной. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Если женщина заявила о решении сделать аборт, ей обязательно дают «неделю тишины». В это время с беременной работают психологи, которые могут отговорить её от операцию, сказала депутат. «Здесь необходим индивидуальный подход к каждому. Сейчас в родильных домах мы вместе с Анной Кузнецовой [вице-спикер Госдумы — прим. ГМ] будем проводить изучение того, а как там работают психологи, которые должны помогать женщине при репродуктивном выборе [речь об аборте — прим. ГМ]. Возвращаясь к нашей большой исследовательской работе, мы должны выяснить, есть ли эти психологи во всех женских консультациях? В каких условиях они консультируют, сколько времени на консультацию, о чём они говорят. Наша задача — не запретить, а помочь, объяснить, что нет безвыходных ситуаций. Репродуктивный выбор ужасен. Когда женщина приходит в женскую консультацию, её в этот же день никогда не отправят на прерывание беременности. По закону «неделя тишины». То есть только через неделю она может прийти, чтобы получить медицинскую помощь. В эту неделю обязательно с женщиной должны работать психологи, которые обучены абортному консультированию». Ранее Буцкая предложила создать школы по обучению молодых родителей. Их следует обязать проходить курсы по воспитанию детей. Родители обязаны владеть информацией об игрушках для каждого возраста, о работе кружков и других важных вещах, отметила парламентарий.