Назван главный конкурент России в Арктике

Член Совета Федерации Константин Долгов прокомментировал притязания США на континентальный шельф в Арктике. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости .

Ранее в Госдепе США рассказали об увеличении континентального шлейфа в Арктике и Беринговом море. По данным Bloomberg, за счет этого США намерены получить доступ к минералам для производства аккумуляторов для электрокаров, а также к месторождению нефти и газа. В Госдепе добавили, что расширение шельфа в Арктике не создает территориальных споров с Россией.