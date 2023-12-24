Захарова призвала помогать детям из сектора Газа действиями, а не словами

Международное сообщество должно оказать детям, проживающим на территории сектора Газа, реальную помощь. На это в комментарии для арабского телеканала Al Mayadeen указала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Как отметила дипломат, российские власти принимают все необходимые меры для поддержки населения в палестинском анклаве. При этом действия Москвы, осуществляемые в рамках работы Совета безопасности ООН и на глобальной политической арене в целом, не носят формального характера. "Политическая помощь Москвы направлена на разрешение кризиса в секторе Газа", — подчеркнула Захарова. В то же время она указала на необходимость помогать детям из палестинского анклава действиями. Простые слова в данном случае неприемлемы, следует из заявления представителя внешнеполитического ведомства РФ. 23 декабря телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что 40 грузовиков с гуманитарной помощью проехали на территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Кроме того, в палестинский анклав из Египта направились шесть бензовозов с дизельным топливом.