МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России

МИД Ирана в воскресенье, 24 декабря, вызвал временного поверенного в делах России в Тегеране с тем, что вручить ему ноту протеста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В среду в Марракеше (Марокко) прошла VI сессия Российско-арабского форума сотрудничества. Участники мероприятия приняли совместное заявление, в котором затронули вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Ираном и ОАЭ.

В частности, дипломаты заявили о поддержке усилий по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.

В пресс-службе пояснили, что помощник гендиректора департамента стран Персидского залива «напомнил российскому дипломату о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности, являющихся основными принципами в системе межгосударственных отношений».

В МИД заметили, что Тегеран отвергает любые претензии какой-либо стороны по вопросу островов как неприемлемые и подтверждает постоянный суверенитет над ними.

Напомним, что площадь острова Большой Томб составляет примерно 10 квадратных километров, Малого Томба – 1,4 км², Абу-Муса -12 км². Конфликт между Ираном и ОАЭ по поводу их принадлежности наблюдается свыше 50 лет.

Основная проблема, по мнению экспертов, заключается в том, что они находятся рядом с Ормузским проливом, вблизи безопасных проходов для морского судоходства из Индийского океана в Персидский залив и обратно.