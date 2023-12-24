Глава МИД Индии Джайшанкар 25 декабря приедет в Россию на пять дней

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 25 декабря приедет в Россию на пять дней. Об этом сообщает РИА Новости. "Глава МИД Индии встретится с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым для обсуждения вопросов, связанных с экономическим взаимодействием", - сообщили в индийском внешнеполитическом ведомстве. Также ожидается, что Джайшанкар проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе визита министр посетит мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. До этого товарооборот РФ и Индии вырос до рекордных $54,7 млрд. С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров вдвое — до $51,4 млрд. При этом поставки индийской продукции в РФ выросли в 1,4 раза и составили $3,3 млрд. По словам журналистов, благодаря такому бурному росту торговли Россия продолжает оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым по важности поставщиком.