В Индии анонсировали визит министра иностранных дел в Россию

Глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию с рабочим визитом, сообщило индийское ведомство.

Визит состоится в период с 25 по 29 декабря, планируется, что Джайшанкар встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, передает РИА «Новости».

В ходе визита стороны обсудят вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, а также двусторонние, многосторонние и международные вопросы, говорится в сообщении МИД Индии.