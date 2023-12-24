Медведев в канун Рождества поинтересовался здоровьем "заболевшей" Европы

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался, как себя чувствует Европа с высокой инфляцией, толпами праздно бродящих украинцев и "политиками-дегенератами".

Медведев поинтересовался здоровьем "заболевшей" Европы
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"Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о войне между Украиной и Россией до "победы", - описал политик ситуацию в ЕС в X (ранее Twitter) на английском языке.

Медведев назвал "наглой ложью" слова Шольца о прекращении поставок газа в Европу

После чего он обратился напрямую к европейским странам.

"Европа, привет! Что с тобой не так, ты совсем разболелась? С Рождеством!" - добавил Медведев.

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