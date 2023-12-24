Медведев поинтересовался здоровьем "заболевшей" Европы

"Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о войне между Украиной и Россией до "победы", - описал политик ситуацию в ЕС в X (ранее Twitter) на английском языке.