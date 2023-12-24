Предложение эстонца Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для выборов президента России в странах Европы идет в русле «пещерной русофобии», которая свойственна западным политикам. Так идею эстонского политика МИД России.

В ведомстве заявили, что их не удивило заявление Рейнсалу. «В своем стремлении "нанести поражение" нашей стране такие персонажи теряют свой "демократический" лоск и напрочь забывают о "ценностях и принципах", о которых так любят разглагольствовать со всех трибун», — подчеркнули в министерстве.

МИД назвал выборы одним из достижений демократии и обратил внимание, что Рейнсалу стремится лишить россиян, находящихся в Европе, права участвовать в управлении страной.

Кроме того, там напомнили, что во время проведения парламентских выборов в Эстонии в марте 2023 года посольство прибалтийской страны не запрашивало у Москвы разрешение на проведение голосования. При этом российская сторона не препятствовала выборам на территории дипмиссии.

Уточняется, что ранее глава эстонской парламентской партии «Отечество» (Isamaa), бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить открывать участки для выборов президента России в странах Евросоюза. Он заявил, что это соответствует правовым нормам, хотя в МИД РФ подчеркнули, что Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года таких положений не содержат.