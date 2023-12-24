В МИД назвали пещерной русофобией слова политика из Эстонии о выборах РФ

Заявление руководителя парламентской партии Isamaa («Отечество») и бывшего главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что следует запретить открывать участки для голосования в российских посольствах в странах Евросоюза, идут в русле «пещерной русофобии». Об этом заявили РИА Новости в МИД России.

В министерстве заявили, что не удивлены заявлением Рейнсалу, которое идет в русле «пещерной русофобии», характерной, как считают в МИД, для современных политиков ЕС и «коллективного Запада в целом».

По словам представителя МИД, в своем стремлении «нанести поражение» РФ политики, предлагающие подобное, теряют свой «демократический» лоск и забывают о ценностях и принципах демократии, в том числе выборах.

«Усматриваем в этом не что иное как попытку ввести еще одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников, которым отказывают в эстонском гражданстве, а теперь предлагают лишить возможности реализовывать права, вытекающие из гражданства России», — подчеркнул он.