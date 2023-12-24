«Потеряли экономическое лидерство»: Володин жёстко высказался о США

США утратили экономическое лидерство.

Об этом в своём Telegram-канале написал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По его мнению, все попытки вернуть это лидерство за счёт развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы, результата не принесли.

Председатель Госдумы также отметил, что в Вашингтоне, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, начали истерично угрожать отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение.

Как считает Володин, очевидно, что такие меры лишь подрывают доверие к Вашингтону и американской валюте. Таким образом, убеждён он, Джо Байден лишает США последнего преимущества.

«Наша страна переходит к расчётам в национальных валютах с другими государствами.Если на начало 2022 года доля «недружественных» валют достигла 96%, то сейчас она снизилась до 24%. Другие государства, создающие свою финансовую безопасность, теперь более активно отказываются от доллара как от мировой резервной валюты, – резюмировал спикер Госдумы.