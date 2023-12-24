Депутат ЕП Дейли: Запад принуждает Украины к невыгодным условиям урегулирования

Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины странами Запада. Об этом она написала в своем Twitter. По ее словам, с начала российско-украинского конфликта прошло уже почти два года, а "неизбежное предательство Запада уже началось". Депутат считает, что в текущий момент, когда Украина уже потеряла десятки тысяч человек в боевых действиях, Киев хотят вынудить заключить мир на более худших условиях, чем в апреле 2022 года, когда Североатлантический альянса призывал продолжать борьбу. До этого стало известно, что Россия через посредников пытается передать Западу сигналы о готовности к переговорам по украинскому конфликту, в том числе о прекращении огня. Источники утверждают, что подобные сигналы поступают с сентября в рамках "закулисной дипломатии". Отмечается, что на Западе опасаются, что Украина может отказаться от такой сделки, или идея Москвы урегулировать конфликт таким образом окажется лишь "попыткой Кремля ввести в заблуждение".