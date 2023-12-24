The New York Times: Россия готова заморозить украинский конфликт

Российский президент Владимир Путин передал по дипломатическим каналам, что якобы готов заморозить украинский конфликт, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, и одного американского источника издание пишет, что Владимир Путин видит «благоприятный момент для заключения соглашения» и «готов к прекращению огня», которое «замораживает боевые действия по нынешним направлениям».

«Он (Путин –прим.ред) действительно готов остановиться на нынешних позициях», – цитирует The New York Times один из источников.

В тоже время, как отмечает издание, Россия «не желает отступать ни на метр», поэтому нет никаких доказательств того, что лидеры Украины, пообещавшие вернуть себе всю свою территорию, согласятся на такую сделку.