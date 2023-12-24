The New York Times: Россия готова заморозить украинский конфликт
Российский президент Владимир Путин передал по дипломатическим каналам, что якобы готов заморозить украинский конфликт, пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, и одного американского источника издание пишет, что Владимир Путин видит «благоприятный момент для заключения соглашения» и «готов к прекращению огня», которое «замораживает боевые действия по нынешним направлениям».
«Он (Путин –прим.ред) действительно готов остановиться на нынешних позициях», – цитирует The New York Times один из источников.
В тоже время, как отмечает издание, Россия «не желает отступать ни на метр», поэтому нет никаких доказательств того, что лидеры Украины, пообещавшие вернуть себе всю свою территорию, согласятся на такую сделку.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что командир ВСУ Самовар предрек завершение украинского конфликта.