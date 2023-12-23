В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

Песков: Путин никогда не использует зимние каникулы полностью
Президент России Владимир Путин никогда полностью не использует зимние каникулы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».
Журналисты агентства задали пресс-секретарю вопросы о том, как российский лидер намеревается провести новогодние праздники.
«У него очень много планов рабочих. Они все будут реализованы», — подчеркнул Песков.
По его словам, президент использует каникулы лишь частично, но все же ему удается отдохнуть.
Кроме того, корреспонденты поинтересовались, планирует ли Путин совершать предвыборные поездки.
Песков отметил, что все поездки главы государства рабочие и ничем не отличаются от предвыборных. Он добавил, что в первые дни января поездок не будет.
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