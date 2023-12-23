В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

Президент России Владимир Путин никогда полностью не использует зимние каникулы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты агентства задали пресс-секретарю вопросы о том, как российский лидер намеревается провести новогодние праздники.

«У него очень много планов рабочих. Они все будут реализованы», — подчеркнул Песков.

По его словам, президент использует каникулы лишь частично, но все же ему удается отдохнуть.

Кроме того, корреспонденты поинтересовались, планирует ли Путин совершать предвыборные поездки.