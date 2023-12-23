Песков порассуждал о повестке Высшего совета ЕАЭС с Путиным

«Следующая неделя будет напряжённая, потому что два дня в Питере, это мероприятие с рабочей повесткой дня. И рабочий саммит ЕАЭС, и неформальной саммит СНГ, они не только праздничные, но и, прежде всего, там будет действительно содержательная рабочая повестка», — сказал представитель Кремля.