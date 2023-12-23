Песков рассказал о графике работы Путина перед Новым годом

Президент России Владимир Путин на последней в этом году неделе не планирует проводить традиционную встречу с кабинетом министров, так как ранее встретился с членами правительства на заседании Совета по нацпроектам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты агентства задали пресс-секретарю ряд вопросов о ближайших планах главы государства. В частности, о том, планирует ли российский лидер встречаться с кабмином.

«Нет, с правительством нет [в графике на неделю встречи], фактически она уже была, когда были нацпроекты», — отметил Песков.

Вместе с тем, заметил он, следующая неделя «будет напряженной» в работе президента.

Кроме того, корреспонденты задали вопрос о том, кого из коллег Владимир Путин намеревается поздравить с Новым годом.