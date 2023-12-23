В Дагестане выдали паспорта РФ 45 вывезенным из сектора Газа

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Первые 45 человек, прибывшие в Дагестан из сектора Газа, получили паспорта Российской Федерации, передает корреспондент ТАСС.

"Получение паспортов дает вам возможность для реализации себя в разных сферах деятельности, получить льготы, предусмотренные в конституции РФ", - обратился во время церемонии вручения паспортов заместитель председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов.

Как сообщил журналистам начальник отдела по работе с гражданами РФ управления по вопросам миграции МВД Дагестана Султан Абдулманапов, всего в этот день было выдано 45 паспортов.