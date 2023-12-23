Беглов на выставке «Россия» назвал ключевые проекты развития города

«Полтора года назад наши города подписали соглашение о побратимстве. За это время мариупольцы стали для нас родными. Силами петербургских специалистов в Мариуполе уже восстановлены и построены десятки объектов. В течение 2022-2023 годов введены в эксплуатацию четыре 4 детских сада и 3 школы. Установлен памятник Александру Невскому. Открыты три МФЦ. Восстановлен Дворец детского и юношеского творчества. Завершены ремонтно-восстановительные работы в парке культуры и отдыха «Городской сад» и Парке 50-летия Победы. Активно восстанавливаются и запускаются фонтаны в разных районах города», — сказал он.