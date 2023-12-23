Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ

Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Решение принято единогласно. Всего проголосовали 192 делегата.

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Справороссы не планировали выдвигать своего кандидата на президентские выборы. Такое решение партия приняла еще на предыдущем съезде в мае, однако теперь оно зафиксировано официально.

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