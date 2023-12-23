Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Справороссы не планировали выдвигать своего кандидата на президентские выборы. Такое решение партия приняла еще на предыдущем съезде в мае, однако теперь оно зафиксировано официально.