Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ
Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Решение принято единогласно. Всего проголосовали 192 делегата.
Справороссы не планировали выдвигать своего кандидата на президентские выборы. Такое решение партия приняла еще на предыдущем съезде в мае, однако теперь оно зафиксировано официально.