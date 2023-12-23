ЦИК назвал число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже достигло 29. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, чьи слова приводит ТАСС.

«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — пояснила она.

Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. На 20 декабря ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России.