Аксенов назвал еще одну цель СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал Украину забыть о намерениях вернуть полуостров, и чем быстрее, тем лучше. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, одной из целей российской специальной операции на Украине, начатой в феврале 2022 года, по сути является признание Крыма как части России на международной арене.

На фоне этого чем меньше украинцы будут думать о Крыме как о своем регионе, "потому что... эта тема ушла навсегда", тем лучше будет для всех, в первую очередь для самих украинцев, отметил Аксенов.

Чиновник добавил, что чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять Российской Федерации или пытаться навредить ей, для них закрыта, тем лучше будет для всех.

21 декабря глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому изданию Bild, что украинские Вооруженные силы намерены захватить Крым в 2024 году. Он назвал это стратегической целью Киева.