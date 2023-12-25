Аксенов назвал еще одну цель СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал Украину забыть о намерениях вернуть полуостров, и чем быстрее, тем лучше. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

Аксенов назвал еще одну цель СВО
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По его словам, одной из целей российской специальной операции на Украине, начатой в феврале 2022 года, по сути является признание Крыма как части России на международной арене.

На фоне этого чем меньше украинцы будут думать о Крыме как о своем регионе, "потому что... эта тема ушла навсегда", тем лучше будет для всех, в первую очередь для самих украинцев, отметил Аксенов.

Чиновник добавил, что чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять Российской Федерации или пытаться навредить ей, для них закрыта, тем лучше будет для всех.

Глава Крыма назвал единственное, что может получить Украина

21 декабря глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому изданию Bild, что украинские Вооруженные силы намерены захватить Крым в 2024 году. Он назвал это стратегической целью Киева.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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