Захарова прокомментировала отсутствие реакции на запросы России по Буче

Отсутствие реакции международных организаций на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о постановке событий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в Буче имела место быть «некрофильская инсценировка», а выполнила ее Украина при участии США и Великобритании. Захарова также заявила, что за основу была взята провокация Третьего рейха в Неммерсдорфе в 1944 году.

Ранее в МИД заявили о разоблачении фарса постановки в Буче.