Германии придется взаимодействовать с Россией, несмотря на разные позиции по Украине. Об этом в интервью редакционному объединению RND заявил посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф. "Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совбезе ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придется иметь дело с Россией", — заявил Ламбсдорф. 22 декабря в Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте. В этот же день в Германии раскритиковали Евросоюз за запрет импорта стальной продукции из России. До этого издание Tagesspiegel сообщило, что Германия отказалась выдавать Киеву беглых украинцев для мобилизации. В августе Ламбсдорф заявил о важности поддержки контактов с Россией.