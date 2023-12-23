Захарова прокомментировала отказ ОБСЕ предоставить данные о Буче

Россия неоднократно обращалась в профильные организации, такие как ОБСЕ, с просьбой предоставить данные о погибших в Буче украинцах. Отсутствие реакции с их стороны говорит о том, что инцидент был инсценирован Киевом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Москва направила в пресс-службу ОБСЕ очередной запрос по инциденту в Буче. В нем содержалась просьба предоставить список жертв. В организации ответили, что БДИПЧ ОБСЕ не контактирует с властями Украины по этому вопросу и предложили России провести «самостоятельное расследование».

«Отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, постановка была выполнена властями Украины по указанию и при участии американцев и британцев. Она добавила, что за основу была взята провокация Третьего рейха в Немерсдорфе 1944 года.

Напомним, что в апреле 2022 года украинские власти и СМИ распространили снятую в Буче видеозапись, где на дороге лежат тела погибших.