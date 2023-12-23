Сенатор заявил об огромной роли Путина в формировании многополярного мира

Тенденция на формирование многополярного мира, драйвером которого является Россия, в уходящем году получила дополнительный импульс, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

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Политик отметил, что ограничительная политика Запада по отношению к России и Китаю, проявление двуличности в израильско-палестинском конфликте в Газе, попытки подчинить своему диктату другие страны, — все это встречает растущую неприязнь и стимулирует страны, которые дорожат своим суверенитетом, объединять усилия и сотрудничество.

«Для такого взаимодействия есть масса форматов — это не только двустороннее сотрудничество, но и совместная работа в рамках БРИКС и ШОС, которые достаточно успешно развивались в уходящем году», — сказал Константин Долгов.

Он напомнил о том, что c 1 января 2024 года БРИКС расширяется и включает новых влиятельных членов, в том числе арабские страны.

«Это и есть становление нового миропорядка — он больше не будет прозападным. В мире выстаиваются конфигурации по интересам на основе укрепления государственного суверенитета. Таких стран много, их большинство, и Россия в связке с Китаем выступает цементирующим началом в этом процессе», — добавил сенатор.

Роль президента России Владимира Путина в формировании многополярного мира сенатор назвал огромной.

«Безальтернативность суверенитета России, о котором в уходящем году не раз говорил глава государства — это и есть курс Владимира Путина в мире. Через сильную Россию к сильным отношениям суверенного равенства и взаимодействия государств», — добавил Долгов.

Он также заявил, что «ООН парализовано», и такой антироссийской линейности в политике Запада реального взаимодействия с ООН у нашего государства не будет.