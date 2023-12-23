В Херсонской области начался сбор подписей в поддержку Путина

Первая точка сбора подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина открыта в Херсонской области - в Геническе, передает корреспондент ТАСС.

Два волонтера с утра собирают подписи, для удобства местных жителей точка сбора организована на рынке. К стойке постоянно подходят люди, желающие поддержать Путина. Они отмечают серьезные изменения к лучшему в регионе после его присоединения к России.

"Раньше мы стояли на месте, а сейчас идет движение вперед", - сказал местный житель Александр.

На вопрос, почему он решил поддержать кандидатуру действующего президента, Александр ответил, что Путин "не продаст и не предаст".

"Сейчас есть желание голосовать, потому что видны изменения. Я водитель, дороги стали скучные, засыпаешь - настолько ровные", - отметил Сергей, который подошел к стойке поставить подпись.

22 декабря в Геническе открылся избирательный штаб президента РФ Владимира Путина. Советник управления региональной и технологической работы ЦИК партии "Единая Россия", член президиума херсонского регионального отделения партии Максим Анисимов рассказал, что в Херсонской области откроют три точки сбора подписей: две в Геническе и одну в Скадовске, а также будут работать выездные экипажи.

О выборах

Путин идет на выборы как самовыдвиженец, Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную в его поддержку, что дает возможность открыть избирательный счет и начать сбор подписей. По закону о выборах президента РФ самовыдвиженцам нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом на каждый субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей. Подписи нужно сдать в ЦИК до 18:00 мск 31 января для регистрации кандидатом на выборах.