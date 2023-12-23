Стало известно о рекордных нарушениях законов при передаче Крыма в состав УССР

Константинов: При передаче Крыма советские коммунисты рекордно нарушили законы СССР
При передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР было допущено огромное количество нарушений советского законодательства. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.
«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — сказал он.
Константинов удивился тому, что в 1954 году инициаторы передачи не оформили ее по советским законам. Однако в случае юридически выверенных решений, «сейчас нечего было бы оспаривать» и исчезли бы основания для обращения в суд.
Для юридической оценки передачи полуострова при крымском парламенте была создана рабочая группа. Она пришла к выводу, что передача происходила с грубейшими нарушениями конституций СССР, РСФСР и УССР. В конце сентября 2023 года рабочая группа подготовила запрос в Конституционный суд о конституционности закона СССР от 26 апреля 1954 года.