Стало известно о рекордных нарушениях законов при передаче Крыма в состав УССР

При передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР было допущено огромное количество нарушений советского законодательства. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — сказал он.

Константинов удивился тому, что в 1954 году инициаторы передачи не оформили ее по советским законам. Однако в случае юридически выверенных решений, «сейчас нечего было бы оспаривать» и исчезли бы основания для обращения в суд.