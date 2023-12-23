Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление глав МИД Франции и Британии Дэвида Кэмерона и Катрин Колонна о российском лидере Владимире Путине и украинском конфликте.

Один из пользователей отметил, что формулировка изменилась, передает РИА «Новости».

«Сколько надо» – это уже не «до победы», – написал он.

Другой отметил, что надо «наконец сесть за стол переговоров», а третий подчеркнул, что «россияне уже победили».

«Французы больше не хотят поддерживать Украину», – заявил еще один из пользователей.

Читатели пришли к выводу, что в заявлениях политиков видно отчаяние, потому что Запад проигрывает.