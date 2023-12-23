Число нарушений при передаче Крыма стало рекордным
Во время передачи Крыма Украинской СССР в 1954 году было допущено рекордное число нарушений. Об этом заявил глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов.
«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону. Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд», - заявил Константинов в интервью РИА Новости.
Рабочая группа уже нашла многочисленные нарушения сразу трех Конституций – СССР, РСФСР и Украинской ССР.
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