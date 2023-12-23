Пушков раскритиковал финского министра

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о том, что Запад ведет с Россией «новую холодную войну» не верны.

«Не вполне понятное заявление министра обороны Финляндии о том, что страны Запада только "готовятся к холодной войне" с Россией, - в то время, как уже почти два года они сами ее против России ведут, причем в самой активной форме», - написал Пушков в своем телеграм-канале.