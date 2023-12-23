В Крыму назвали рекордным число нарушений при передаче полуострова УССР

В процессе передачи Крыма в состав УССР в 1954 году было допущено рекордное число нарушений законодательства и правового нигилизма. Об этом заявил глава парламента полуострова, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов , передает РИА Новости .

«Уж не знаю, что мешало всю эту процедуру оформить по закону. Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд», — отметил Константинов.