Посол РФ в США заявил о запугивании Вашингтоном российских партнеров

Санкционные меры, предпринимаемые США, направлены на создание атмосферы страха в рядах российских партнеров и перечеркивание возможности восстановления диалога между двумя странами на основе взаимного уважения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«При этом большая часть объявленных Минфином решений направлена против организаций в третьих государствах. То есть налицо желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов», — передает слова Антонова ТАСС.

При этом, по мнению посла, американцы, возможно, не понимают или не желают понимать, что своими безрассудными действиями усугубляют искусственное разделение мирового рынка. Санкции также подрывают долларовую юрисдикцию в глазах глобального Юга и даже самих американских союзников, заключил Антонов.