Небензя заявил о "трагическом моменте" для СБ ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США предложили Совету Безопасности ООН не мешать, пока они заняты продвижением интересов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Это трагический момент для Совета, момент не триумфа многосторонней дипломатии, а огромного беспринципного шантажа, открытого пренебрежения со стороны Вашингтона страданиями палестинцев и чаяниями мирового сообщества положить этому конец», — сказал Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Российская Федерация не наложила вето на новую гуманитарную резолюцию Совета Безопасности ООН по сектору Газа, поскольку солидарна с арабскими странами. Как указал постпред, несколько стран, в том числе арабские страны, «отозвали свое соавторство». По его словам, Россия «неизменно исходит из того, что арабский мир сам способен принимать решения и нести за них всю полноту ответственности».