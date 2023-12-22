США не позволили СБ ООН принять поправку России

«То, как сформулирован текст сейчас, — это главное, что нужно США в этой резолюции. Под лукавой фразой, содержащей слова "создание и поддержание условий для прекращения боевых действий" — развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных по времени и ничем не сдерживаемых неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры гражданского населения Газы», — объявил на заседании Совбеза ООН поспред РФ при международной организации Василий Небензя.