«Дурная я»: Навка рассказала о браке с Песковым

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о своей семейной жизни с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. По ее словам, в браке не обходится без обид.

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— Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу, — рассказала она.

По словам супруги Пескова, уже на следующий день после ссоры она всегда забывает все обиды и не видит смысла в них. Даже сам процесс примирения у пары проходит быстро и просто.

— Просто подхожу, говорю: а чего было-то? Или «А что случилось? Я что-то не так сказала? Ну прости меня, пожалуйста, дурная я». Вот поэтому я и говорю, что, если есть любовь, все будет хорошо, — передает слова Навки РИА Новости.

Летом олимпийская чемпионка резко отреагировала на часто появляющиеся в социальных сетях и СМИ слухи о ее разводе с Дмитрием Песковым. Спортсменка поставила точку в этих рассуждениях за ее спиной.