Западные страны не смогли добиться отмены России в ЮНЕСКО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Lenta.ru
"Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось, - сказал министр. - Как отметил президент [России Владимир] Путин в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума, по линии организации у нас осуществляются весьма серьезные проекты, которые вызывают широкий интерес в мире". ТАСС
В пятницу, 22 декабря, под председательством Сергея Лаврова прошло общее собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В заседании приняли участие руководители профильных российских ведомств, главы регионов, представители СМИ, деловых и научных кругов, а также деятели культуры, образования и спорта. RT на русском