"Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось, - сказал министр. - Как отметил президент [России Владимир] Путин в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума, по линии организации у нас осуществляются весьма серьезные проекты, которые вызывают широкий интерес в мире". ТАСС