Кремль анонсировал важные решения на саммите ЕАЭС в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля. ТАСС
"Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года", — говорится в сообщении. News.ru
Кроме того, на саммите планируется подписать декларацию о дальнейшем развитии организации до 2030 года и на период до 2045 года. RT на русском