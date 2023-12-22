Стала известна тема совещания Путина с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза предложил им обсудить вопрос биологической безопасности на территории СНГ, передает пресс-служба Кремля. Он отметил, что с учетом проблем, с которыми сталкивались члены сообщества в период пандемии, ситуация остается непростой.

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Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ, коллективной биологической безопасности. <...> Биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей. У нас 25–26-го будут встречи с нашими коллегами, с руководителями стран СНГ. Это один из вопросов, который в целом интересует, конечно, всех, — сказал президент.

После этого он передал слово главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В совещании также приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, главы МВД, МИД и Минобороны России.

Ранее Медведев заявил, что Россия должна быть готова ко всему комплексу вызовов в сфере биобезопасности и опираться в этом как на свой, так и на мировой опыт. Он подчеркнул, что на фоне развития биотехнологий важно пресекать опасную техногенную деятельность.