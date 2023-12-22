Кремль отреагировал на выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы

Парламентские партии имеют законное право выдвигать своих представителей на пост президента РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя события избирательной кампании. Российская газета
«Речь идет об избирательной кампании, каждая партия может это сделать, могут это сделать и самовыдвиженцы, законом все это предусматривается. Больше здесь сказать, наверное, нечего», — сказал представитель Кремля. Газета.Ru
Съезд Либерально-демократической партии России 19 декабря выдвинул главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны. В свою очередь, кадровая комиссия центрального комитета КПРФ выдвинула кандидатом на президентские выборы депутата Николая Харитонова. Lenta.ru