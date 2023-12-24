Володин заявил об утрате США экономического лидерства

«Истерика слабеющего гегемона. США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его за счёт развязывания вооружённых конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли», — написал он в своём Telegram.

По его словам, одним из немногих оставшихся у США инструментов мирового влияния остаётся американский доллар. И по этой причине американская сторона всё чаще использует его для политической борьбы.