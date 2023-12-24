Володин заявил об утрате США экономического лидерства
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.
«Истерика слабеющего гегемона. США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его за счёт развязывания вооружённых конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли», — написал он в своём Telegram.
По его словам, одним из немногих оставшихся у США инструментов мирового влияния остаётся американский доллар. И по этой причине американская сторона всё чаще использует его для политической борьбы.
Володин напомнил, что недавно в рамках данной политики принуждения Соединённые Штаты начали угрожать отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за нарушение ограничений против России. Связано это с неэффективностью антироссийских санкций.
«Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят. Байден лишает США последнего преимущества», — заключил он.
Ранее американский президент Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России.