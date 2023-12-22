США проведут консультации с западными банками по избежанию санкций за связи с ОПК РФ

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Американская администрация проведет консультации с банками США и Европы с разъяснением, как избежать попадания под рестрикции, предусмотренные новым исполнительным указом президента США за проведение транзакций в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом заявили представители американской администрации высокого ранга, выступая в четверг на телефонном спецбрифинге для журналистов, который был посвящен указу по ужесточению санкций против РФ.

По их словам, часть американских и европейских банков поддерживает отношения с банками-корреспондентами в третьих странах, которые могут быть косвенно вовлечены в транзакции в пользу российского ОПК. "В течение следующих нескольких недель мы проведем консультации с такими европейскими и американскими банками, чтобы проинформировать их о новом указе и донести необходимость заявить банкам, с которыми они сотрудничают, что тем надо убедиться, что они не попадают под действие указа, иначе сотрудничество с ними может быть прекращено", - сказал чиновник. Он отметил, что, согласно плану американской администрации, банки США и Европы должны предупредить иностранных партнеров о необходимости "предотвратить возможность быть используемыми для перемещения в Россию товаров, способствующих развитию ОПК".

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Как отметил представитель администрации США, американским властям пока неизвестно об американских или европейских финансовых институтах, на которые, в теории, может распространяться новый указ. Тем не менее, по его словам, они могут косвенно оказаться под угрозой. "Мы знаем, что ряд банков в юрисдикции третьих стран, которые вызывают у нас озабоченность, сотрудничают с американскими и европейскими банками, которые могут оказаться под угрозой, если не будут приняты меры по предотвращению доступа России к товарам оборонно-промышленного комплекса", - подытожил чиновник.