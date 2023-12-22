В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

Вскоре наступит момент, когда Москва может ответить на развертывание США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, пригрозил замглавы МИД России Сергей Рябков. Lenta.ru

По его словам, американцам не следует думать, что российская сторона будет обеими руками держаться за отношения с Соединенными Штатами. Москва24