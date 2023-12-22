В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

Вскоре наступит момент, когда Москва может ответить на развертывание США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, пригрозил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит «Интерфакс».

«В нашей решимости зеркально материально ответить Вашингтону не должно быть никаких сомнений. Судя по развитию событий, назревает момент, когда необходимые политические решения в Москве могут быть оперативно приняты. Наш ответ не заставит себя ждать», — сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты устремились к практической реализации собственных планов по скорейшему развертыванию РСМД наземного базирования. Чуть ли не единственным препятствием на этом пути было отсутствие у Вашингтона вооружений такого класса до недавнего времени, добавил замминистра.