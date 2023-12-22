В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

Вскоре наступит момент, когда Москва может ответить на развертывание США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, пригрозил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит «Интерфакс».

В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет
© globallookpress.com

«В нашей решимости зеркально материально ответить Вашингтону не должно быть никаких сомнений. Судя по развитию событий, назревает момент, когда необходимые политические решения в Москве могут быть оперативно приняты. Наш ответ не заставит себя ждать», — сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты устремились к практической реализации собственных планов по скорейшему развертыванию РСМД наземного базирования. Чуть ли не единственным препятствием на этом пути было отсутствие у Вашингтона вооружений такого класса до недавнего времени, добавил замминистра.

Ранее в МИД заявили о намерении США разместить в Европе и Азии запрещенные ракеты. Рябков оценил позицию Вашингтона как деструктивную и отметил, что намерения Вашингтона наносят мощный удар по глобальной стабильности.

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