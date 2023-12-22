Жильцов дополнительно защитят от недобросовестных управляющих компаний

Жильцов многоквартирных домов защитят от недобросовестных управляющих компаний, которых внесут в специальный реестр. Такие поправки в Жилищный кодекс Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 22 декабря.

Сейчас в реестр дисквалифицированных лиц, который ведет Минстрой, могут включаться сведения только о руководителях таких управляющих организаций, но не всегда их действия могут быть квалифицированы в качестве правонарушения. При этом учредители нередко остаются вне поля зрения правоохранительных и надзорных органов.

В реестр дисквалифицированных лиц будут вносить сведения об учредителях управляющих организаций, лицензия которых аннулирована. Они не смогут вновь создавать управляющие организации, пока сведения о них не исключат из реестра. Такая мера поможет пресечь практику создания УК, которые не исполняют обязанности по качественному жилищно-коммунальному обслуживанию многоквартирных домов.