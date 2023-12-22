Власти российского города высмеяли кубок «худшего главы за всю историю» для мэра

Вручение мэру Урая Тимуру Закирзянову кубка «худшего главы за всю историю города» — это акция, которую предпринял один из депутатов городской думы, активно использующий любую возможность попасть в информационную повестку. Так в пресс-службе администрации города высмеяли произошедшее в беседе с «Лентой.ру».

«В самом Урае данный эпизод вообще не вызвал никакого резонанса. Опрос "о самом худшем мэре" данный депутат, по-видимому, провел среди самого себя, что многое говорит об особенностях его мировосприятия», — добавил представитель пресс-службы.

Также собеседник издания отметил, что город Урай последние годы стабильно наращивает индекс качества городской среды и входит в число самых благоустроенных малых городов России, что является объективным показателем работы городской администрации.

«Приглашаем всех оценить комфортность нашего города и радушие урайцев», — заключили в администрации.

Ранее депутаты вручили мэру Урая Тимуру Закирзянову кубок «худшего главы за всю историю города» после того, как он не справился с уборкой снега на вверенных территориях.