В Казахстане опровергли данные WSJ о звонках Патрушева во время мятежа Пригожина

Советник — пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не обращался к казахстанским властям во время мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, передает ТАСС.

По его словам, опубликованная в американской газете The Wall Street Journal (WSJ) информация о том, что Патрушев якобы звонил в Астану во время мятежа Пригожина, не соответствует действительности. В материале данного издания также утверждается, что авиакатастрофу с Пригожиным якобы организовал секретарь Совбеза.

22 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» публикацию WSJ о виновнике катастрофы с самолетом Пригожина.

Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес-джет, в котором он находился, разбился под Тверью. В WSJ писали, что Николай Патрушев организовал катастрофу с самолетом предпринимателя. По данным издания, секретарь еще летом 2022 года начал предупреждать президента РФ Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина.