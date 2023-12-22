Россия готова защитить свои новые регионы и ответит на любые посягательства извне. Об этом в ходе брифинга заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос о судьбе новых регионов России в случае вступления Украины в Евросоюз (ЕС). "Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать", — сказал Песков. Новые регионы России — Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области; продолжают сталкиваться с агрессией со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В российском Минздраве недавно заявили, что украинская армия специально обстреливает медучреждения этих регионов. Тем временем Россия постепенно обустраивает свои новые регионы. Недавно сообщалось о планах открыть в них новые общественные пространства по программе платформы "Россия – страна возможностей".