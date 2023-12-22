В ГД внесли законопроект о внеплановых проверках IT-компаний на утечки персданных

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Законопроект о проведении Роскомнадзором внеплановых проверок IT-компаний на утечки персональных данных внесен в Госдуму. Об этом замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале.

"Вместе с коллегами по IT-комитету Госдумы внесли законопроект, который призван ускорить реагирование на утечки данных. Мы предлагаем вывести Роскомнадзор из-под моратория на внеплановые проверки IT-компаний. Практика расследования самых громких утечек этого года показала, что мораторий, введенный для защиты малого и среднего бизнеса в условиях санкций, нередко используется недобропорядочными компаниями для того, чтобы уйти от ответственности за киберинциденты", - написал Горелкин.

Он отметил, что основанием для проведения внеплановых проверок наравне с требованием прокурора или поручениями органов власти станет факт поступления в Роскомнадзор информации об утечках персональных данных. "Эта инициатива позволит регулятору реагировать более оперативно, снизит риск распространения слитой информации, и, следовательно, потенциал ее использования против наших граждан", - отметил депутат.

Проект в Думу внесла в пятницу группа депутатов во главе с председателем комитета палаты по информполитике Александром Хинштейном. Предлагается внести изменения в статью 27 закона "О связи" и закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".