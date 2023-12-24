Акция «Добрая елка» проходит на бесплатных катках «Московских сезонов». Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Каждый из нас в детстве писал письмо Деду Морозу и знал, что загаданное желание обязательно сбудется. Благодаря акции «Добрая елка» каждый может стать Дедом Морозом и исполнить мечты детей, которые остались без попечения родителей, имеют ограничения по здоровью, и воспитываются в малообеспеченных семьях», – говорится в сообщении.

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Как отмечается, найти «Добрую елку» просто, акция проходит в семи пунктах проката бесплатных катков «Московских сезонов». Каждый гость увидит там необычную елку, которая украшена открытками с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. На всех локациях находятся добровольцы Ресурсного центра «Мосволонтер» – они информируют горожан и помогают оставить заявку на исполнение мечты.

«Желания у ребят разные, но самые заветные: попасть в Большой театр, получить игрушечную кухню, планшет, нарядное платье, трюковый самокат, кукольный домик, коньки. Все подарки разделены на категории: «Развивающие материалы и книги», «Музыкальные инструменты», «Товары для хобби», «Детские игрушки», «Цифровая техника», «Спортивный инвентарь», «Одежда и наряды», «Событие», «Экскурсия». Главное, что стоимость каждого подарка не превышает 10 тыс. руб. – это одно из условий акции. Еще одно условие – невозможность заменить подарок денежным переводом. Деятельное участие каждого волшебника – смысл акции», – говорится в материале.

Личные истории детей вместе с желаниями можно также найти на сайте акции по ссылке elka.dushevnayamoskva.ru. Любой человек может зайти на сайт, выбрать шар на елке, заполнить форму заявки на исполнение желания.

Сообщается, что в прошлом году было исполнено больше 1 тыс. желаний. В акции приняли участие 140 некоммерческих организаций. Так осуществилась мечта Славы Белкова, который получил развивающий конструктор. Ладе Чебаревой подарили набор косметики. Тимофей Гусев стал писать электронную музыку и снимать небольшие ролики. Благодаря акции «Добрая елка» мальчик побывал на экскурсии в Союзмультфильме.