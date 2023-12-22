Предприятия Крыма подали иски к Украине из-за водной блокады на 2,5 трлн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Предприятия Республики Крым подали в арбитражный суд региона несколько исков к властям Украины о компенсации ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Сумма претензий составляет более 2,5 трлн рублей, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"Сегодня в арбитражный суд поданы иски от субъектов хозяйствования республики в разных отраслях экономики. Иски сформированы при содействии профильной рабочей группы, действующей при Государственном совете Республики Крым. <...> Предварительно ущерб, нанесенный нашим предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей. Эта сумма позволит в полном объеме восстановить нарушенные водной блокадой права порядка 36 инициативных хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы", - говорится в сообщении.

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К искам, в частности, присоединились Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции" и завод "Бром". В процессе также примут участие региональные министерства промышленной политики, сельского хозяйства, курортов и туризма.

"Любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела", - добавил Константинов.

Ранее арбитражный суд региона удовлетворил иск к властям Украины о компенсации 152,6 млрд рублей ущерба, причиненного республиканскому бюджету водной блокадой полуострова. Также в суд подан иск на 3 трлн рублей от общественной палаты региона на компенсацию морального вреда, нанесенного жителям водной блокадой.

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